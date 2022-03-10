Казань, 10 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Татарии частными предприятиями охраняются лишь 674 образовательных учреждения. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

Охрана

С его слов, в республике насчитывается 3593 объекта образования. Все они распределены на категории опасности, к каждой из которых есть свои требования.

«Первая категория — одновременно присутствуют более 1,1 тыс. человек. Цифра, которая нас удручает, над которой нужно работать, — по последним данным, всего 674 объекта с первой по третью категорию из 2107 охраняются частными охранными предприятиями. Это всего 32%», — констатировал замминистра образования и науки РТ.

Первая категория присвоена 79 образовательным учреждениям Татарии. В их число входят школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования, организации дополнительного образования. 208 объектов образования относятся ко второй категории опасности, к третьей — 1820 объектов.

Хайруллин отметил, что на военизированную охрану право имеют лишь ряд министерств и ведомств, при этом минобразования в них не входят. В связи с этим региональные министерства образования не вправе создавать свою вневедомственную охрану. В адрес премьер-министра России Михаила Мишустина подготовлен проект письма с предложением внести в список имеющих право на вневедомственную охрану министерства образования.

В Татарии минфин разрешил использовать средства местных бюджетов для охраны образовательных учреждений, но «не все могут себе позволить дополнить из своих источников финансирование».

«По предварительным расчетам, цена охраны одного объекта составляет от 220 до 250 рублей. А для объектов первой и второй категорий выделяются республикой средства в размере 150 рублей за один пост в час», — ссылается Хайруллин на приказ Росгвардии, содержащий методику расчета.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2021 году приступили к созданию программного продукта на базе уже ранее внедренной системы отчетности «Барс.Web.Своды», который позволит проводить мониторинг текущей ситуации образовательным учреждениям, управлениям образования в муниципалитетах, службам министерства, правоохранительным органам.

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