Ставрополь, 10 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае зима не планирует отступать, в регионе продолжаются снегопады, которые приводят в проблемам в населенных пунктах и на автодорогах. Из-за непростой ситуации в городе Ставрополе коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, сообщили 10 марта в администрации столицы.

Sochiadm.ru Снегопад

«Глава Ставрополя Иван Ульянченко дал поручение коммунальным службам перевести работу в круглосуточный режим. <…> За последние сутки во всех трех районах краевого центра на борьбу с осадками выдвинулись порядка 80 единиц техники, 125 работников дорожных служб, в том числе и дворников. Для обработки магистралей и второстепенных дорог использовали около 800 тонн песко-соляной смеси», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Как отметил Ульянченко, уборка снега, посыпка дорог противогололедными реагентами, и расчистка тротуаров и остановок должны быть непрерывными. Ответственность за очистку территорий, прилегающих к зданиям, в которых расположены городские учреждения и организации, мэр возложил на руководителей учреждений и управляющих компаний.