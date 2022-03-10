Москва, 10 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. После неудачного старта недели, 9 марта мировые фондовые площадки дружно перешли к росту, отыграв существенную часть недавних потерь, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

geralt Фондовая биржа

«Сводный европейский индекс Stoxx 600 подскочил почти на 5%, показав самый масштабный за два года внутридневной рост.

Примеру Европы последовала Уолл-стрит, где Dow взлетел на 2%, S&P 500 — на 2,6%, а высокотехнологичный Nasdaq/ пережив лучшую с ноября 2020 года сессию, восстановился сразу на 3,6%.

Среди отдельных акций стоит выделить бумаги Adidas, которые подпрыгнули более чем на 13% в ответ на преимущественно сильную квартальную отчетность.

Массовый отскок на фондовых рынках обусловлен двумя факторами. Во-первых, важную роль сыграла коррекция на рынке нефти, которая оказалась довольно масштабной.

Нефть марки Brent в моменте теряла почти 20%, коснувшись отметки $105 за баррель, тогда как днем ранее отметила новые долгосрочные максимумы в районе $133.

Накопившаяся чрезмерная перекупленность дала о себе знать — трейдеры зафиксировали часть прибыли на выгодных уровнях, что несколько убавило градус напряженности в рядах инвесторов, которые на фоне продолжающейся военной спецоперации России в Украине все сильнее опасаются дальнейшего разгона и без того высокой мировой инфляции.

Также свою лепту в откат нефтяных цен внесли заявления из ОПЕК. В частности, появились сообщения о том, что ОАЭ будут рекомендовать своим коллегам по альянсу нарастить производство черного золота, чтобы надавить на слишком высокие и нездоровые цены.

А в МЭА тем временем намекнули на возможность высвобождения резервов с той же целью — сбить уровень цен.

Во-вторых, инвесторам помогли ожидания новых переговоров России и Украины. Три раунда переговоров не принесли значимых результатов.

На этот раз диалог состоится между главами МИД двух стран, и у игроков все же есть надежда на прогресс в направлении достижения некоторых договоренностей, включая прекращение огня.

В случае позитивных новостей с этого фронта нефть продолжит падать, а акции смогут развить коррекцию и сократить еще часть понесенных ранее потерь», — пояснил эксперт.

Читайте также: Токийская фондовая биржа открылась ростом котировок почти на 3%