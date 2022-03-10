Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Ленинградская область обеспечена запасами топлива, а работа нефтеперерабатывающего завода ООО «Кинеф» в городе Кириши стабильна, сообщили 10 марта в пресс-службе областной администрации.

Kinef.ru Завод «Кинеф» в г. Кириши (Ленобласть)

Как отметили в пресс-службе, нефтеперерабатывающая отрасль региона производит продукцию даже в больших объемах, чем требуется потребителям Ленинградской области.

«По информации Нефтяного клуба Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в целом ситуация на топливном рынке региона, как и России, стабильная. Биржевая стоимость нефтепродуктов снижается, маржинальность положительная, соответственно, роста цены не ожидается. Цены на бензин в России растут гораздо медленнее, чем мировые цены на нефть», — подчеркнули в обладминистрации.

С учетом изменений в экспорте нефтепродуктов ожидается увеличение объемов топлива на внутреннем рынке.