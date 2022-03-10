10 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Китайцы считают, что Украина — инструмент США в биологической войне против русских и всего человечества

Цинь Шихуан, , 11:55 — REGNUM 8 марта пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, согласно информации Министерства обороны России, несколько украинских биологических лабораторий, расположенных вблизи российско-украинской границы, занимались исследованиями биологического оружия при финансировании со стороны Соединенных Штатов.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

24 февраля, по указанию Министерства здравоохранения Украины, эти лаборатории в срочном порядке уничтожили опасные патогенные микроорганизмы. Вышеуказанные факты подтверждаются документами сотрудников украинской биологической лаборатории, полученными российской стороной.

Эта новость взбудоражила китайских пользователей социальной сети Sina Weibo, и они предложили целый ряд теорий касательно связи этих лабораторий с новым коронавирусом и планами США по геноциду русских.

«Они говорят, что Украина — независимая суверенная страна. Как независимая суверенная страна может делать то, что ей говорят США?» — задал вопрос пользователь Sissi.

«Если бы это оружие применили, вся Россия бы вымерла. Хорошо, что это выявилось раньше», — заявил пользователь «Официальное приложение Tencent Weibo»

«Нынешняя Украина существует со времен цветного переворота. Они убивали этнических россиян, сваливали памятники Ленину, Жукову, отдавали нацистские приветствия, оскорбляли ветеранов-красноармейцев, и всё это под присмотром американцев», — добавил другой комментатор.

Памятник Ленину в момент падения. Хмельницкий, 21 января 2014 года Volodymyr D-k

«Может оказаться так, что Япония передала США все наработки «Отряда 731», а затем Соединенные Штаты открыли сотни лабораторий по всему миру, включая Украину! США и Япония — это источник всего зла», — считает «Лось 668».

«Новый коронавирус — это биологическое оружие, созданное Соединенными Штатами, теперь очевидно!», — заявил Шэн Сун.

«Я всегда подозревал, что инцидент с «болезнью электронных сигарет» летом 2019 года в Соединенных Штатах был для США тренировкой по распространению нового коронавируса среди населения по всему миру. Иначе как объяснить, что как только объявился новый коронавирус, «болезнь вейперов» в США вдруг исчезла?» — задался вопросом еще один пользователь.

«Действительно, а еще можете погуглить американский проект Blue Bird, чтобы понять, почему американцы не верят в вакцины», — добавил комментатор QW321123 White Cat.

«Так что необходимо предотвратить расширение НАТО на восток! После того, как многие страны стали марионетками Соединенных Штатов, на их территориях были массово созданы военные базы и секретные биологические лаборатории», — уверен JiUWZ.

«Соединенные Штаты очень давно начали свои печально известные ужасающие эксперименты над людьми. Исследователи не спрашивали у испытуемых согласия и не говорили им, что они делают. Биологическая лаборатория Форт-Детрика является преемником печально известного японского «Отряда 731». Соединенные Штаты вкусили сладость и приступили к исследованиям и разработке нового биологического и химического оружия, а их исследования становились вёе более и более зрелыми, гегемония США становилась всё более и более высокомерной», — точно подметил Сяньмо.

«Я подозреваю, что США хотят использовать генетическое сходство украинцев с русскими для изучения генетического оружия», — пошел дальше в размышлениях ajiajoLee.

«Атипичная пневмония и новый коронавирус были созданы этими зверьми. На Украине они занимались биохимическим оружием против Китая и России», — добавил другой пользователь.

Кое-кто даже вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что США собирают генетический материал в России, поэтому, по мнению ряда пользователей, можно смело предположить, что они намереваются уничтожить человечество, начав с России.

«Собирать генетические образцы местных жителей по всему миру для исследования химического оружия — это значит заниматься целенаправленным геноцидом!!!» — возмутился Shell Xiaowu.