Мадрид, 10 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Необходимо продолжить работу по развитию защиты прав жертв терроризма. Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, сообщает агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

По его словам, права жертв терроризма являются одним из фундаментальных столпов демократии, поэтому сохранение их имен «является справедливым».

Санчес сделал это заявление на мероприятии по случаю Европейского дня жертв терроризма, который отмечается 11 марта. В ходе мероприятия он вручил Ордена Гражданских заслуг жертвам терроризма — семьям пяти испанских граждан, погибших в результате терактов, совершенных за рубежом, в том числе двум журналистам.