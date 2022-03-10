Москва, 10 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Российские ветераны военной службы поддержали военную спецоперацию Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса. Об этом говорится в обращении ветеранов военной службы к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Флаг России

Мы, генеральные инспекторы Министерства обороны Российской Федерации, а также Российский союз ветеранов, Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, Общероссийская организация Международный союз «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств», Клуб военачальников Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы, труда Военно-строительного комплекса, воины-интернационалисты, ветераны войны и Вооруженных Сил выражаем горячую поддержку и одобрение исторического решения президента России, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также о проведении специальной военной операции в связи с обстановкой, сложившейся на границах вновь признанных народных республик.

Целиком и полностью разделяем озабоченность президента и Совета безопасности Российской Федерации лживой и крайне агрессивной политикой и деятельностью США и НАТО в Европе и непосредственно на Украине, которая серьезно угрожает суверенитету и безопасности нашей страны. Такого положения дел у границ России не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

Чувство гордости вызывают у нас высокопрофессиональные и решительные действия Вооруженных Сил России по нейтрализации ВСУ Украины, столкновение с которыми с каждым днем становилось всё белее неизбежным. Уверены, что, в конце концов, народ Украины поймет и поддержит эти законные и необходимые действия и привлечет к ответственности нацистов и военных преступников, которые за годы своего правления разрушили государство и унизили народ.

Совершенно справедливыми являются требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и НАТО своих сил у границ Российской Федерации на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс.

Пусть все сегодня запомнят слова Президента Российской Федерации В.В.Путина о том, что ответ России на любую агрессию будет незамедлительным и приведет к таким последствиям, с которыми страна-агрессор в своей истории еще не сталкивалась.

Ветераны военной службы Как в годы Великой Отечественной войны мы с уверенностью говорим: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биологических лабораториях на территории Украине США осуществляли секретную военно-биологическую деятельность, в ходе которой велись эксперименты с коронавирусом летучих мышей.