Ханты-Мансийск, 10 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Югре Параолимпийские игры «Мы вместе» пройдут с 16 по 21 марта 2022 года. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов.

Эмблема Параолимпийских игр

На сегодня известно, что в альтернативных параолимпийских играх примут участие 70 спортсменов. которые сразятся в лыжных гонках, биатлоне, кёрлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

Параолимпиада «Мы вместе» пройдёт в Ханты-Мансийске на четырёх площадках — Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, горнолыжный комплекс «Хвойный Урман», Ледовый дворец спорта и арена «Югра». Спортсменам предоставят комфортабельные номера в гостиницах «Олимпийская» и «На семи холмах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта Россию и Белоруссию отстранили от Параолимпийских игр в Пекине. По инициативе сенатора от Югры Эдуарда Исакова было принято решение для отстранённых по политическим мотивам спортсменов провести свои Параолимпийские игры «Мы вместе».