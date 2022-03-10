Бухарест, 10 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Полиция города Аджуда (уезд Вранча на северо-востоке Румынии) задержала 17-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении своих двух учителей. Об этом 10 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция

По некоторым данным, конфликт школьника с преподавателями произошел на почве неприязненных отношений. Педагоги сначала обратились за медицинской помощью, а затем написали заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый подросток полностью признал свою вину и попросил прощения у пострадавших. Тем не менее, соответствующее дело уже передано в судебные органы.

Ученику грозит крупный штраф или условное лишение свободы.