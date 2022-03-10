Красногорск, 10 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области от Роскосмоса поступил крупный финансовый иск, ответчиком в котором выступает ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва». Заявление ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

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Госкорпорация обратилась с претензиями 5 марта 2022 года. Сумма заявленных требований составила 35 725 306,2 рубля. Детали ещё не сообщались.

Также 29 марта 2022 года суд рассмотрит претензии госкорпорации к РКК «Энергия» по другому иску. Речь идёт о взыскании пени за нарушение срока исполнения обязательств по восьмому этапу в рамках контракта от мая 2020 года. Сумма иска — 4 487 656 рублей 70 копеек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года с этой же корпорации Роскосмос требовал выплаты свыше 264 млн рублей. Речь снова идёт о пени за нарушение этапа исполнения контракта. Слушания пройдут 30 марта 2022 года.