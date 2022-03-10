Москва, 10 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Международные платёжные системы Visa и Mastercard, которыми пользовались российские граждане, с 10 марта прекращают действовать за границей. В ближайшие 5−7 лет эти карты будут перевыпущены в виде российских карт «Мир» или не только «Мир», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Card.mironline.ru Карта «Мир»

В настоящее время платежная карта «Мир» действует в 10 зарубежных странах. Карты «Мир» принимаются для оплаты в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

Эксперты, не ждут скорого возвращения платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок. Также в АТОР отметили, что прекращение обслуживания за рубежом карт Visa, Mastercard и запрет банкам на продажу валюты гражданам в России кардинально поменяют российский выездной туризм.

Как сообщало, по данным ЦБ РФ на конец III квартала 2021 года, в России насчитывалось 312 млн платёжных карт, 112 млн из которых составляли карты национальной платежной системы «Мир».

Читайте подробнее: Карты Visa и Mastercard будут работать в России до окончания срока действия