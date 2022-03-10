Село Пыщуг, Костромская область, 10 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе двое детей пострадали во время пожара в селе Пыщуг Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Пыщуге

Инцидент произошёл поздно вечером 9 марта. На улице Гагарина в населённом пункте загорелся двухэтажный деревянный дом. Большая часть жильцов успела эвакуироваться из здания. Мужчина 1969 года рождения не смог выйти из квартиры и погиб. Двое взрослых и детей получили ожоги и были доставлены в больницу.

На ликвидацию возгорания у пожарных ушло 4,5 часа. За это время огонь успел полностью уничтожить постройку. В пострадавшей семье воспитывается четверо детей. По словам главы Пыщугского района Евгения Сукманова для неё закуплены вещи и предметы первой необходимости. Впоследствии семье предоставят муниципальное жильё, а также помогут восстановить утраченные во время пожара документы и оформить компенсации.

Свою проверку с целью выяснения причины пожара начал Следственный комитет. По её итогам следователи примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.