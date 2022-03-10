Москва, 10 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Законопроект о введении оборотных штрафов за неисполнение закона о «приземлении» внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Александром Хинштейном, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сумму штрафов предлагается высчитывать в размере до 1/10 от выручки компании в РФ.

Изменения вносятся в КоАП.

С 1 января 2022 года вступил в силу закон, который обязывает крупные иностранные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.