ФАС России проверит обоснованность повышения цен на технику
Москва, 10 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращениям граждан проверяет обоснованность повышения цен на товары в торговой сети «Технопарк-Центр», сообщили 10 марта в пресс-службе ведомства.
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Отмечается, что ФАС запросила у данной торговой сети письменные пояснения о причинах и условиях, которые способствовали росту цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года.
ФАС предупредило торговые сети о необходимости при осуществлении торговой деятельности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что отмеченное в РФ повышение спроса на электронику и бытовую технику вызвано беспокойством продавцов и покупателей из-за снижения курса национальной валюты.
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