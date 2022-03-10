Москва, 10 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращениям граждан проверяет обоснованность повышения цен на товары в торговой сети «Технопарк-Центр», сообщили 10 марта в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что ФАС запросила у данной торговой сети письменные пояснения о причинах и условиях, которые способствовали росту цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года.

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

ФАС предупредило торговые сети о необходимости при осуществлении торговой деятельности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что отмеченное в РФ повышение спроса на электронику и бытовую технику вызвано беспокойством продавцов и покупателей из-за снижения курса национальной валюты.

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