Симферополь, 10 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Собственные доходы бюджета Республики Крым за январь — февраль 2022 года почти на 37% превысили показатели того же периода 2021 года. Данные 10 марта опубликовала пресс-служба правительства Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

По итогам января и февраля 2022 года поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов в бюджет республики составили 6,8 млрд рублей, что на 1,8 млрд больше показателя 2021 года.

«Собственные доходы республики за январь-февраль текущего года по сравнению с одноименным периодом 2021 года выросли более чем на треть. Кассовые назначения на январь-февраль перевыполнены на 5,4%, годовые назначения выполнены на 11,8%», — сообщила заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.

Почти 40% от общего объёма поступлений составил налог на доходы физических лиц — 2,6 млрд рублей. Кассовые назначения на период перевыполнены на 14,6%, годовые выполнены на 11,7%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 420,7 млн руб., или на 18,6%. Ещё 1,2 млрд рублей составили поступления от акцизов, более миллиарда рублей — поступления от налогов на прибыль.