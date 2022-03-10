Джакарта, 10 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на западе индонезийской провинции Ачех, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 10 марта в 11:26 по западно-индонезийскому времени.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило, что эпицентр землетрясения находился в 41 км от Меулабо. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

«Землетрясение не может вызвать цунами», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, центр исследований, разработок и геологических катастроф в Индонезии призвал жителей проявлять бдительность в связи с усилением сейсмической активности вулкана Мерапи.

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