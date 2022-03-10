Ярославль, 10 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Запасов лекарств в больницах Ярославской области хватит примерно на три месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

Ярославская инфекционная больница

«Объем товарных запасов лекарственных препаратов, закупленных самостоятельно медицинскими организациями в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в госпитальном сегменте, исходя из среднемесячного расхода составляет 2,9 месяцев», — рассказали в департаменте.

В департаменте подчеркнули, что закупки лекарственных препаратов, предназначенных для бесплатного отпуска льготным категориям граждан, осуществляются заблаговременно сразу на год.