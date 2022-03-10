Махачкала, 10 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Дагестане попался на мошенничестве учитель одной из образовательных школ. Он подделал документы и стал получателем единовременной субсидии в размере 1 млн рублей, которая полагается для выплаты педагогам, отправившимся на работу в сельскую местность. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Из подробностей расследования известно, что в августе 2020 года подозреваемый представил в министерство образования и науки республики трудовую книжку, в которую были внесены сведения о его трудоустройстве в декабре 2019 года в одну из школ Шамильского района, где он якобы проработал до августа 2020 года.

На основании этих сведений учителю была перечислена единовременная выплата по государственной программе «Земский учитель» в размере 1 млн рублей. Денежные средства злоумышленник присвоил.