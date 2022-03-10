Минск, 10 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Материалами экстремистского характера признан в Белоруссии ряд роликов YouTube-канала «вДудь». Об этом 10 марта сообщает главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики в своем телеграм-канале.

Скриншот YouTube-канала «вДудь» «вДудь»

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция YouTube-канала «вДудь» в виде роликов «Комиссаренко…», «Как жить…» и «…главное медиа» признана экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания Mars Inc., выпускающая сладости и корма для животных, приостановит рекламную активность в России и Белоруссии и на время откажется от инвестиций на территории РФ.