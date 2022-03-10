10 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Продолжающийся поток санкций против России и демонстративный «временный» уход различных компаний с территории нашей страны уже стали предметом шуток в соцсетях. Не стали пользователи молчать и об уходе Coca-Cola.

Татьяна Иващенко, , 11:53 — REGNUM Продолжающийся поток санкций против России и демонстративный «временный» уход различных компаний с территории нашей страны уже стали предметом шуток в соцсетях.

Энди Уорхол. Зелёные бутылки кока-колы. 1964

Все эти демонстративные «хлопанья дверями» обсуждают и сибиряки. В частности, предметом активных обсуждений стала приостановка в России работы Coca-Cola и PepsiCo.

«Кока-Колой» хорошо унитаз чистить», — «сожалеет» о санкциях подписчик томского паблика в соцсети «ВКонтакте» Евгений Г.

«Унитазы нечем чистить будет», — иронизирует Вячеслав Б.

«Гудбай, мы будем плакать и скорбеть», — шутит Дмитрий П.

«Я, конечно, понимаю, что сейчас мне тут напишут про «уникальные вкусовые качества «Кока-Колы». Но, сдается мне, в России уйма производителей аналогичных напитков, которых вы не знаете и пренебрегаете просто в силу раскрученности и умелой рекламы бренда «Кока-Кола». В отсутствие такого конкурента они просто расширят рынок», — комментирует Андрей Н.

«А чем ржавчину убирать, посоветуйте, пожалуйста!» — напомнил о таком применении американского напитка Артём К.

«Да здравствует здоровая нация!» — радуется уходу американских газированных напитков и фастфуда Николай С.

Советский плакат. Товарищи, на зарядку!

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Долой «Кока-Колу». И фура такая уезжает восвояси», — иронизирует Александр Н.

«И даже поколению «Пепси» всё равно», — отметил Фома К.

«Кто бы мог подумать, что санкции будут иметь прямой положительный эффект», — радуется Екатерина К.

«Ну и всё равно, что не будет «Колы». Только на Новый год покупала, здоровее будем», — пишет Евангелина Х.

«Этими санкциями Байден решил напугать россиян? Что? А-ха-ха-ха! Россияне, наоборот, рады, что животы перестанут болеть», — напомнил о вреде газировки и фастфуда Валера С.

Как сообщало ИА REGNUM, сибиряки также обсуждают в соцсетях анонсированное «временное» закрытие ресторанов McDonald's в России.