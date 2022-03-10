Ульяновск, 10 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области столичный муниципальный «Ульяновскводоканал» готов потратить более 142 млн рублей на энергосервисный контракт. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Заказчиком является ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал». Речь идёт об энергосервисном договоре (контракте), направленном «на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения».

Ожидается, что в результате реализации энергосервисного договора минимальный размер экономии электрической энергии составит 3 470 081,4 кВт/ч, а расходы на их поставку будут сэкономлены на 21 341 000,61 рубля.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 142 273 337 рублей 40 копеек.

Заявки для участия в конкурсе завершат принимать 21 марта.