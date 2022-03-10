Стокгольм, 10 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Партия «Либералов», которая ранее по причинам борьбы с изменением климата была против снижения налога на бензин и дизельное топливо в Швеции, теперь готова пересмотреть свою позицию. Об этом 10 марта в эфире радиостанции Sveriges Radio заявила лидер партии Нямко Сабуни.

Liberalerna.se Нямко Сабуни

По словам политика, позицию в отношении налога на бензин необходимо пересмотреть из-за роста цен на топливо.

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда цены растут из-за обстановки в мире, в которой мы все находимся», — заявила Сабуни.

Ранее на этой неделе министр финансов Швеции Микаэль Дамберг заявил, что правительство готовит новый пакет финансовой помощи домохозяйствам. Ожидается, что новые меры шведских властей будут представлены в ближайшее время.