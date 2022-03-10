Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Японская компания Toyota не планирует уходить с российского авторынка, сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Toyota

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге приостановлено с 4 марта, однако причина этого — проблемы с поставками комплектующих. Предприятие собирает для российского рынка автомобили RAV4 и Camry.

«В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет», — рассказали в пресс-службе.