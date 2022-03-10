Индиан-Уэллс, США, 10 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей США Эльвиной Калиевой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (9:7).

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

Александрова четыре раза подала навылет, допустила 18 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, две ошибки на подаче и 6 из 11 брейков.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.