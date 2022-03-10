Донецк, , 10:49 — REGNUM Украинские националистические батальоны в Мариуполе должны либо сдаться, либо умереть, заявил 10 марта представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021 (сс) Wanderer777

«Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них только два варианта — или умереть, или сдаться», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что в удерживаемом нацбатами Мариуполе находится не менее 400 тыс. мирных жителей.

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