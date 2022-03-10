Певек, Чукотский АО, , 10:48 — REGNUM В Певеке планируют начать производство газировок на основе собственного концентрата из ягод тундры. Завод прохладительных напитков уже работает на «дальневосточном гектаре» в статусе резидента свободного порта Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Стакан газировки. 1966 год

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Елена Беспалова из Певека взяла землю по программе «Дальневосточный гектар», создала и развивает производство бутилированной воды и прохладительных напитков. Это самый северный завод прохладительных напитков на Дальнем Востоке.

На предприятии проводят многоступенчатую очистку и бутилирование питьевой воды, а также выпускают пять наименований газированных напитков. При этом, предприятие само производит и тару для розлива воды и напитков разной ёмкости. В планах завода «Исток» — расширение ассортимента продукции и создание новых рабочих мест.

«Мы выпускаем прохладительные напитки с использованием покупных концентратов, но в планах организовать собственное производство. У нас есть уникальное сырьё — ягоды Чукотки — морошка, шикша, черника, брусника, а также невероятные, душистые травы. Сейчас мы ищем технолога, чтобы создать композицию напитка и организовать производство концентрата. Это будет настоящая газировка полярников», — сказала предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сложились объективные причины для подорожания безалкогольных напитков, которые сработают к середине весны 2022 года, заявила профессор департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве РФ Надежда Кириллова. Так она прокомментировала соответствующие прогнозы Минсельхоза РФ.