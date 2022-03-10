Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM «Газпром» расширит инвестировать в расширение ледового катка у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе «Лахта Центра».

Ледовой каток у «Газпром Арены» Пресс-служба «Лахта Центр»

«Газпром» принял окончательное решение об инвестициях в проект расширения ледового катка, который является частью единого комплекса «Газпром Арена» — домашнего стадиона футбольного клуба «Зенит», — говорится в сообщении.

В новом сезоне каток будет доступен для всех желающих.

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