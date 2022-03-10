Сеул, , 10:45 — REGNUM Сеул ведет тесные консультации с США по поводу даты проведения совместных военных учений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

Напомним, что обычно корейско-американские военные учения проводятся в марте. Однако предполагается, что в текущем году их могут перенести из-за пандемии коронавируса и президентских выборов.

«Мы сообщим информацию, как только сроки и формат учений будут определены», — сообщил представитель министерства обороны Южной Кореи на условиях анонимности.

Ряд экспертов предполагают, что избрание Юн Сок Ёля новым президентом страны может повлиять на проведение маневров, поскольку он обещал «нормализовать» совместные учения с союзниками.