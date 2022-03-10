Москва, , 10:45 — REGNUM В ходе военной спецоперации России на Украине уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры, сообщил 10 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его слов словам, всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 97 самолётов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитного ракетного комплекса ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также Конашенков рассказал о продвижении на четыре километра группировки войск Донецкой Народной Республики, освобождении двух населённых пунктов и продолжении операции по освобождению Мариуполя от националистов.