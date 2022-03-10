Якутск, 10 марта 2022, 11:37 — REGNUM Опорой для мира должна стать правда, заявил лауреат Государственных премий СССР, РФ, народный артист России, актёр из Якутии Андрей Борисов. Он видит показателем отсутствия опоры на правду в украинских войсках то, что они прикрываются женщинами, стариками и детьми. Интервью с деятелем культуры опубликовало ИА Yakutia-Daily.
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Пока в России вынуждены бороться с фейками и валом негативной информации, отметил он. Народный артист России считает это признаком того, что силы украинской стороны направлены не на созидание, а на разрушение.
Он предложил ввести политпросвещение в российской армии, так как «человек, вытравливающий нацистский дух, должен воевать убежденно, знать, за что он воюет».
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила разработку компонентов биологического оружия в лабораториях у границ России. При этом работники лабораторий сообщили об экстренном уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии и других смертельных болезней. Это потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).