Якутск, , 11:37 — REGNUM Опорой для мира должна стать правда, заявил лауреат Государственных премий СССР, РФ, народный артист России, актёр из Якутии Андрей Борисов. Он видит показателем отсутствия опоры на правду в украинских войсках то, что они прикрываются женщинами, стариками и детьми. Интервью с деятелем культуры опубликовало ИА Yakutia-Daily.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

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«За событиями на Украине я, разумеется, слежу, как и каждый человек, которому небезразлична судьба России, Украины — и не только. Сейчас на наших глазах решается судьба всего мира» — подчеркнул Андрей Борисов.

Пока в России вынуждены бороться с фейками и валом негативной информации, отметил он. Народный артист России считает это признаком того, что силы украинской стороны направлены не на созидание, а на разрушение.

«Посмотрите, как презентуют себя миру бандеровцы и нацисты, как они маршируют, демонстрируя вроде бы физическую силу, устремлённость, уверенность в своих идеях, а если вглядеться внимательнее — внутри у них пустота. Разве сильный будет прикрываться женщинами, детьми, стариками? Это делает только тот, кто, чуя неотвратимость возмездия, пытается его отсрочить. Понятно, что у зарубежных пропагандистов и украинского режима есть и другая цель — списать неизбежные при срыве гуманитарных коридоров жертвы на российскую армию», — сказал Андрей Борисов.

Он предложил ввести политпросвещение в российской армии, так как «человек, вытравливающий нацистский дух, должен воевать убежденно, знать, за что он воюет».

"Наши ребята — они сейчас весь мир спасают. Будущее спасают. Сейчас, когда очевидно, что на Украине работали и над созданием бактериологического оружия, и ядерного», — подчеркнул народный артист.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила разработку компонентов биологического оружия в лабораториях у границ России. При этом работники лабораторий сообщили об экстренном уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии и других смертельных болезней. Это потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).