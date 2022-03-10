Стокгольм, 10 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон о том, что заявка Швеции на членство в НАТО «дестабилизирует ситуацию в Европе», в высшей степени «удивило» правительство Финляндии. Об этом сообщают источники газеты Dagens Nyheter.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

Напомним, что на этой неделе о подобной дестабилизации Андерссон говорила дважды. Первое заявление прозвучало 8 марта, затем она вновь повторила его, когда журналисты попросили ее повторить свой тезис. В Финляндии же напротив дискуссия о подачи заявки на членство в оборонный альянс ведется активно.

В комментарии Dagens Nyheter Магдалена Андерссон отказалась отвечать на вопрос, обговаривала ли она заранее свое заявление с руководством Финляндии.

«О том, какие именно двусторонние контакты у нас проходят и что мы друг другу говорим, я предпочитаю оставить при себе», — заявила она изданию.