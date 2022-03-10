Челябинск, 10 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Челябинской области одна из предпринимателей заподозрена в уклонении от уплаты налогов на более 7 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Chris Potter Налоги

Преступная деятельность велась в 2018—2020 годах. По данным следствия, гражданка необоснованно находилась на схеме налогообложения, предусматривающей только уплату единого налога на вменённый доход.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия. Также предстоит принять меры к погашению задолженности.