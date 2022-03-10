Москва, , 10:40 — REGNUM В комитете Государственной думы России по строительству и ЖКХ подготовили меры поддержки жителей страны и бизнеса в кризисный период, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

ЖКУ Torange.biz

По ее словам, одна из инициатив — освобождение многодетных семей от уплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и субсидирование 70% стоимости ЖКУ жителям России старше 65 лет.

Также предложено отменить комиссию банков при оплате ЖКУ, а для управляющих компаний — снизить до 0,1%.

В настоящее время с документом знакомится Минстрой, в ближайшее его представят в правительстве, отмечают «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что увеличение тарифов ЖКХ на 40% быть не должно.

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