Париж, , 10:38 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что выход на пенсию в 65 лет будет в предвыборной программе президента Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон хочет отодвинуть срок выхода на пенсию до 65 лет.

«Президент всегда говорил, что нам нужно больше работать. В программе Макрона будет предложение увеличить пенсионный возраст», — пояснил представитель правительства Франции.

В настоящее время пенсионный возраст во Франции — 62 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон созывает чрезвычайный саммит лидеров Евросоюза в Версале.

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