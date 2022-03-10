Париж, 10 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что выход на пенсию в 65 лет будет в предвыборной программе президента Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Эммануэль Макрон хочет отодвинуть срок выхода на пенсию до 65 лет.

«Президент всегда говорил, что нам нужно больше работать. В программе Макрона будет предложение увеличить пенсионный возраст», — пояснил представитель правительства Франции.

В настоящее время пенсионный возраст во Франции — 62 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон созывает чрезвычайный саммит лидеров Евросоюза в Версале.