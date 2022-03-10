Москва, , 10:37 — REGNUM Система эмиссии и оборота евро в настоящее время выглядит вполне устойчивой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Евро

«В то же время система этой резервной валюты представляется более уязвимой по сравнению с американским долларом, — уточнил он. — Прежде всего из-за того, что она объединяет страны с разными экономическими возможностями и процедурами принятия решений в рамках ЕС. Эти же обстоятельства определяют и большие риски для этого интеграционного образования. Риски для стран ЕС и еврозоны усиливаются и в виду их большей вовлеченности в хозяйственные взаимодействия с Россией, попавшей под санкции. Но они не сопряжены с угрозами жизнеспособности евро. Эта коллективная резервная валюта в обозримой перспективе сохранит свои место и роль в системе межгосударственных экономических взаимодействий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фиапшев назвал несерьезными прогнозы о возможном падении системы евро из-за санкций, введенных в отношении РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В финуниверситете рассказали, возможно ли падение системы евро