Москва, , 10:43 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию, сообщил 10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пашинян заявил на заседании правительства Армении, что намерен посетить Россию в апреле. Этот визит, по его словам, должен стать «насыщенным» и пройти «на высоком уровне». Песков подтвердил, что подготовка к такой встрече идёт.

«Визит готовится», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

Читайте также: В Армении говорят о возможности присоединения к Союзному государству