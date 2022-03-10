Элиста, , 10:41 — REGNUM Сотруднику Пулковской обсерватории присвоено почётное звание «Народный поэт Республики Калмыкия». Об этом говорится в указе за подписью главы республики Бату Хасикова.

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«За особые заслуги в области калмыцкой литературы и многолетний плодотворный труд присвоить почётное звание «Народный поэт Республики Калмыкия» Соловьеву Александру Анатольевичу — главному научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки «Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук», — сказано в документе.

Александр Соловьев — известный астрофизик, доктор физико-математических наук, поэт, переводчик, член Союза писателей России. Автор поэтических сборников «Звезд рассыпанная соль», «Созвездия земного зодиака». Занимался переводами произведений народных поэтов Калмыкии.