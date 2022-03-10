Москва, , 10:36 — REGNUM В ходе военной спецоперации России на Украине были уничтожены арсеналы вооружения, подготовленные для нападения на республики Донбасса. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с коллективом госкорпорации.

Сергей Чемезов

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«И та военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию», — цитирует слова Чемезова РБК.

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