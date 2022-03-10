Ханты-Мансийск, , 10:34 — REGNUM В Югре завершено следствие по делу гендиректора одного из предприятий, который пытался скрыть от налоговых органов 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Подсчёт налогов Pixabay.com

Следствием установлено, что генеральный директор предприятия по оказанию услуг в сфере нефтедобычи с целью уклонения от уплаты налогов в течение 2015 года и первого полугодия 2016 года создал фиктивный документооборот с четырьмя фирмами-призраками, которые якобы привлекались для поставки товаров и услуг, выполнения неких работ. Но по факту данные предприятия существовали лишь на бумаге. Отразив в налоговой отчётности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 100 млн рублей налоговых отчислений.

В целях возмещения ущерба следователями было арестовано имущество предприятия и гендиректора на сумму более 400 млн рублей, в числе которых 26 объектов недвижимости, 179 транспортных средств, а также деньги на банковских счетах.

Обвиняемый под тяжестью улик признался в уклонении от уплаты налогов и возместил в федеральный бюджет 160 млн рублей (долг по налогам плюс пени). В связи с тем, что по закону лицо, впервые совершившее налоговое преступление и возместившее ущерб в полном объёме, освобождается от уголовного преследования, в отношении гендиректора дело было закрыто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Челябинской области глава одной из фирм заподозрен в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 45 млн рублей.

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