Выборг, Ленинградская область, 10 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Во время застолья в Ленинградской области женщина одним ударом ножа убила своего собутыльника — 19-летнего сына, сообщили 10 марта в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Jo Naylor Нож в крови

Убийство произошло вечером 9 марта в комнате общежития в поселке Ильичево Выборгского района Ленобласти. Как установило следствие, 42-летняя женщина распивала спиртные напитки со своим 19-летним сыном. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина взялась за нож. Одного удара в грудь с левой стороны оказалось достаточно. Молодой человек скончался на месте, не дождавшись прибытия скорой медицинской помощи.

По данному факту следственным отделом по городу Выборг Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

"В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.