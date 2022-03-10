Улан-Удэ, 10 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На реке Селенга в Бурятии организованы работы по ослаблению льда, что позволит избежать возможных заторов при ледоходе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ледорезные работы ведутся экологически безопасным способом.

ГУ МЧС по Бурятии Ледорезные работы на Селенге в Бурятии

Как отмечается, в настоящее время на водоёмах республики наблюдается ледостав, однако вскрытие рек на юге и в центре Бурятии возможно уже в апреле.

«Работа будет вестись вблизи населенных пунктов Иволгинского, Прибайкальского, Тарбагатайского районов и города Улан-Удэ и должна завершиться до конца марта», — отметили в ведомстве.

Всего на Селенге планируют пропилить каналы длиной до 42,5 км. На эти цели выделено более 7 млн рублей.

Кроме того, в Улан-Удэ реконструируют дамбы, а в посёлке Наушки Кяхтинского района, который пострадал в результате прошлогоднего наводнения, возведут новые защитные сооружения.