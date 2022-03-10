Степанакерт, 10 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Азербайджана в течение 9 марта, а также в ночь на 10 марта периодически обстреливали территорию Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны НКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным ведомства, азербайджанская сторона якобы использовала стрелковое оружие и миномёты. Сообщается о двух выстрелах, сделанных по территории возле села Хнушинак в Мартунинском районе, а также о 23 снарядах, запущенных в сторону села Храморт в Аскеранском районе.

Сообщается, что пострадавших в ходе обстрелов нет. О происходящем оповестили руководство миротворцев РФ.

Напомним, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что в ночь на 10 марта обстрелы якобы велись с территории Нагорного Карабаха.