Нальчик, , 10:24 — REGNUM Кабардино-Балкария планирует в ближайшее время отправить в пострадавшие от военных действий районы Донбасса более 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в ходе состоявшегося 9 марта «муниципального часа» с членами правительства.

Колонны с гуманитарным грузом Пресс-служба регионального отделения «Единой России» в ЯНАО

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Конечно, продолжим оказание помощи жителям Донбасса. В ближайшее время из Кабардино-Балкарской Республики будет направлено ещё 100 тонн гуманитарного груза»,— заявил глава КБР.

Отметим, это уже не первая партия груза, с начала 2022 года из северокавказской республики неоднократно уходили в ЛНР и ДНР большегрузы с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости в ЛНР и ДНР.

Кроме того, уже в январе 2022 года после обострения ситуации в Донбассе подготовлены места в пяти санаториях для приема около 400 беженцев. Позже резервы были увеличены до 800 мест.