Москва, , 10:24 — REGNUM Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба прибудут на переговоры в Турции примерно в 10:45. Об этом 10 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов переговоров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Министров встретит их коллега, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. После этого состоится протокольная съёмка.

Переговоры Лаврова и Кулебы пройдут в турецкой Анталье. Эта встреча станет первой с начала военной спецоперации России на Украине.