* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 10 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Мулла Мохаммад Якуб Муджахид, исполняющий обязанности главы министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, отправился в провинцию Нимроз, чтобы «проверить ситуацию с безопасностью на границах Афганистана».

Флаг Афганистана

Как сообщает информационное агентство «Шафакна», в аккаунте национального телевидения в Твиттере размещено сообщение, что мулла Якуб посетил афгано-иранскую границу и встретился с местными властями.

Его поездка в Нимроз состоялась через два дня после пограничного столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими войсками в уезде Канг этой провинции. По данным источников, столкновение произошло вечером на канале Сихсар в уезде Канг.

Он также сообщил, что жители уезда Канг много лет пользуются каналом Сихсар, и этот канал «принадлежит Афганистану».

По данным источника, в ходе столкновений погибли по меньшей мере четверо иранских пограничников. Иранские официальные лица пока никак не прокомментировали случившееся.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прежде сталкивались с иранскими пограничниками. Пограничники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также несколько раз вступали в столкновения с пакистанскими и туркменскими войсками.