Орел, 10 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Площадь в 842,8 тысячи гектаров будет отдана под яровой сев в Орловской области в 2022 году, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

(сс) Sergey Norin Посевные площади

Под яровые зерновые, зернобобовые и крупяные культуры будет отдано 447,1 тыс. га, технические культуры займут площадь 365,4 тыс. га — это на 34,4 тыс. га больше, чем в 2021 году. Так, будут расширены площади под сахарной свёклой, яровым рапсом, подсолнечником, соей, будет увеличена площадь под посевы картофеля и овощебахчевых культур.

На данный момент подготовлено 90 тысяч тонн семян яровых зерновых, зернобобовых культур собственного производства, проверено 83,4 тыс. тонн семян, из них 87,1% — кондиционных. Также закуплены семена сортов, не производимых в регионе. Закуплено 87,6 тыс. тонн минеральных удобрений при общей потребности в 257,5 тыс. тонн. Для проведения второй подкормки и сева законтрактовано и оплачено 129,97 тыс. тонн минеральных удобрений.

Отметим, по итогам 2022 года Орловская область вошла в число лидеров по урожаю гречихи. В регионе было намолочено 56,5 тысячи тонн.