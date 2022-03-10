Париж, 10 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает чрезвычайный саммит лидеров Евросоюза в Версале, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Главы государств и правительств ЕС попытаются 10 и 11 марта в Версале заложить основы более суверенной Европы.

Последние события высветили крайнюю зависимость ЕС от газа, импортируемого из России. Даже приняв пакет санкций, Европа продолжает закупать энергоресурсы, без которых в самой краткосрочной перспективе ЕС обойтись не может.«Этот саммит — это европейский всплеск, европейский суверенитет», — заявили в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Армения может рассчитывать на поддержку Франции.