Благовещенск, 10 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Октябрьской районе Приамурья сотрудник Госавтоинспекции снял ограничения, наложенные на автомобиль по решению суда. Машина была арестована в связи с мошенничеством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Читайте также: Дело инспектора ГИБДД Камчатки о превышении полномочий передано в суд

Владелица машины обвинялась в мошенничестве. Благодаря превышению полномочий сотрудником ГИБДД она получила возможность перерегистрировать автомобиль на третьих лиц, причинив ущерб тем, кто должен был получить возмещение. Ей удалось переписать на других имущество стоимостью 25 млн рублей.

«В результате внесенных изменений, владелица транспортных средств произвела их отчуждение путем перерегистрации на третьих лиц. Таким образом были существенно нарушены права потерпевших на возмещение причиненного преступлением ущерба», — отметили в следственном комитете.

Нарушение выявили сотрудники управления экономической безопасности МВД региона. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждённому в отношении сотрудника управления ГИБДД Камчатского края. Инспектор откликнулся на просьбу знакомого не привлекать к ответственности его сына.