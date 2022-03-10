Старая Русса, Новгородская область, 10 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Дело об убийстве мужчины, расчленении его тела и попытке сжечь останки в печи в строящемся приюте для собак в Новгородской области отправлено в суд. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Пресс-служба СУ СК по Новгородской области Место преступления

Убийство 61-летнего мужчины было совершено во время распития спиртных напитков с 22-летней женщиной в одном из домов на территории строящегося приюта для собак в деревне Борок Старорусского района. Между жертвой и молодой женщиной произошел конфликт, в результате которого собутыльница ударила оппонента ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, девушка обратилась к своему знакомому, который топором расчленил труп, а затем сжег останки в печи.

Однако спустя несколько дней об убийстве молодые люди рассказали правоохранительным органам и написали явки с повинной. В отношении них было возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

«В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.